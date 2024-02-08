«Королю бы понравилось». Принцесса впервые снялась в Playboy без одежды. Кто она такая и как связана с Россией?

Принцесса Саксонская снялась без одежды для обложки журнала Playboy

37-летняя немка Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис, претендующая на титул принцессы Саксонской, снялась для журнала Playboy. Издание утверждает, что она станет первой особой королевского происхождения, которая появится на его обложке без одежды. Родословная Ксении действительно восходит к последнему королю Саксонии, а британский король Карл III числится одним из ее дальних родственников. Несмотря на это, до сих пор она вела не особенно роскошную жизнь.

Ксения появится на обложке Playboy без одежды

37-летняя «принцесса» позировала перед фотографом без одежды и нижнего белья, прикрывая обнаженные части тела белой тканью. При этом она все же показала часть голой груди на камеру. Волосы знаменитость распустила, а визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках. «Много благородства — и совсем мало одежды», — говорится в анонсе обложки.

В интервью Playboy Ксения рассказала о своей повседневной жизни. По ее словам, своей съемкой она хотела показать, что все женщины прекрасны в своей естественной красоте. В прошлом она неоднократно участвовала в реалити-шоу и, как утверждает, порой была единственной, кто не прибегал к пластической хирургии.

Бывало, что другие женщины, которые делали много пластических операций, говорили, что я не составляю им никакой конкуренции, потому что у меня нет никаких форм и я недостаточно женственна. Это было ужасно. Я едва не поддалась их давлению Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис

Предки Ксении отреклись от престола больше ста лет назад, а родственники так и не признали ее титулов. Несмотря на это, она считает, что из нее могла бы выйти неплохая королева. «Я люблю делиться, — призналась она в интервью Playboy. — Так что, если бы об этом зашла речь, то, по-моему, я была бы хорошей королевой. Справедливой и честной».

Ксения на обложке Playboy Фото: Ana Dias / Playboy

В детстве Ксению заставляли сниматься для фото порнографического содержания

Ксения родилась в простой семье. Ее отец был фермером, а мать — парикмахером. Отец долгое время не признавал дочь, поэтому для доказательства родства потребовался тест на отцовство.

В своей биографии Ксения утверждала, что в детстве терпела домогательства отца. Кроме того, он заставлял ее позировать для фотографий порнографического содержания. Девочка жаловалась матери, но та не верила в обвинения. Убедить ее смогли только сами снимки, продемонстрированные сотрудниками полиции.

За свою жизнь Ксения была помолвлена шесть раз, но так и не вышла замуж. В этом она заметно отстает от матери, у которой было четыре мужа

По словам «принцессы», она понимает, что тянуть с браком больше нельзя, и намерена на седьмой раз довести дело до конца. «К тому же, как говорят, на седьмой раз выходит лучше всего» — добавила она в интервью немецкому таблоиду Bild.

Несмотря на происхождение, Ксения вела очень скромную жизнь. В 2012 году сообщалось, что она снимает даже не квартиру, а всего лишь комнату в Берлине. В то время она мечтала не о Playboy, а о музыкальной карьере. В одном из интервью тех лет Ксения призналась, что надеется через десять лет «расслабляться в студии на каком-нибудь острове и сочинять музыку для кино».

Ксения на оперном бале в Дрездене в 2020 году Фото: Gerald Matzka / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Ксения участвовала в реалити-шоу и снималась в рекламе IKEA

В начале 2000-х Ксения участвовала в телешоу с собственной рок-группой. Затем она снялась в немецком реалити-шоу «Замок», воспроизводившем условия жизни в Средние века.

Участники шоу делились на две группы: «знать», которая развлекалась в свое удовольствие, и «чернь», выполнявшую унизительные и неприятные задания

Международную известность Ксения приобрела после участия в британском реалити-шоу «Принцессы под прикрытием». После этого она решила воспользоваться успехом и написала автобиографию.

Публикация книги привлекла к ней внимание немецких аристократов, которые до того, вероятно, даже не знали о ее существовании. Принц Мария Эммануил Саксонский заявил, что Ксения — это никто, и никакой автобиографии у нее быть не должно. «Эта книжка — ужасный faux pas, беда для тысячелетней династии Веттинов!» — сказал он в интервью Bild.

Автобиография не принесла Ксении ожидаемой славы, поэтому она продолжила сниматься в реалити-шоу. Пиком ее успеха была роль в рекламе IKEA, которую показывали за границей. В ней она изображала принцессу, случайно уснувшую на икеевском матрасе.

Ксения сомневается, что другие аристократы из династии Веттинов, к которой она себя относит, заинтересуются ее фотографиями в Playboy. При этом она подозревает, что снимки понравились бы ее прапрадеду — последнему королю Саксонии Фридриху Августу III.

Король Фридрих Август III Фото: Ulstein bild / Getty Images

Прадед Ксении пытался спрятать свои сокровища от Советской армии

Прапрадедом Ксении был король Фридрих Август III, правивший Саксонией в начале XX века. Современникам он запомнился полным отсутствием харизмы. В 1925 году журнал Time писал, что однажды из-за своей невзрачности Фридрих Август попал в неловкую ситуацию. Когда он ожидал поезда на вокзале, незнакомая женщина приняла его за носильщика и попыталась всучить ему свой чемодан. Королю пришлось оправдываться: «Мадам, я не носильщик, я только так выгляжу».

В 1903 году беременная жена сбежала от Фридриха Августа с учителем музыки. После ее исчезновения он пытался расторгнуть брак королевским указом, но официально развод так и не признали. В 1918 году после революции, установившей в Германии Веймарскую республику, король добровольно ушел в отставку.

Прадед Ксении — третий сын Фридриха Августа, принц Эрнст Генрих Саксонский. Когда к власти пришел Адольф Гитлер, принц выступил против нацистов и даже попал в концлагерь — правда, всего на пять дней. Несмотря на это, в годы Второй мировой войны его все же призвали в немецкую армию. Служба проходила в Дрездене.

В 1945 году, спасаясь от наступающей Советской армии, Эрнст Генрих и его старшие сыновья Дедо и Геро три дня прятали 43 ящика с семейными сокровищами в лесу под Дрезденом. После капитуляции Германии лесник показал советским военнослужащим, где закопан клад.

40 ящиков с богатствами прадеда Ксении нашли и отправили в Ленинград. Сейчас они хранятся в Эрмитаже

Еще три ящика, которые были спрятаны в другом месте, в 1996 году откопали немецкие кладоискатели Ханно Фоллсак и Клаудия Маршнер. Им удалось отыскать их при помощи металлоискателя. Большую часть найденного продали на аукционе.

Дедом Ксении и отцом ее матери был Тимо — младший сын принца Эрнста Генриха Саксонского. При жизни он безуспешно претендовал на титул главы династии Веттинов, который в итоге получил принц Мария Эммануил Саксонский.

Ксения на Венском оперном бале в 2013 году Фото: Jens Kalaene / Picture alliance / Getty Images

Голые ягодицы принца Гарри появились на обложках задолго до фотографий Ксении в Playboy

Ксению называют первой особой королевского происхождения, снявшейся обнаженной для эротического журнала. Однако пресса и прежде публиковала снимки, на которых члены королевских семей красовались без одежды, причем, как правило, против их воли.

Несколько лет назад фото принца Уильяма вышло на обложке журнала для геев Attitude — правда, на нем наследник британского престола был полностью одет. А в 2012 году фотографии обнаженного принца Гарри, снятые папарацци, появились сначала на сайте TMZ.com, а затем на первых полосах британских таблоидов.

Позднее Гарри рассказывал, что в августе 2012 года поехал в Лас-Вегас, чтобы повеселиться с друзьями перед службой в Афганистане. Его сфотографировали, когда они играли в бильярд на раздевание. «Но я хотя бы не устраивал стриптиз на Лас-Вегас-Стрип и не бегал раздетым догола», — шутил принц.

После публикаций фото в обнаженном виде принцу Гарри предложили 10 миллионов долларов за съемки в порнофильме, но он, увы, отказался.