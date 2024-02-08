На обложку Playboy впервые попала голая аристократка

Немецкая принцесса Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис стала первой аристократкой, попавшей на обложку журнала Playboy. Соответствующий снимок опубликован на сайте издания.

37-летняя принцесса Саксонская позировала перед фотографом без одежды и нижнего белья, прикрывая обнаженные части тела белой тканью. При этом монаршая особа все же показала часть голой груди на камеру. Волосы знаменитость распустила, а визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках.

«Много благородства — и совсем мало одежды», — говорится в анонсе обложки. В интервью журналистам Ирис рассказала о своей повседневной жизни в роли дворянки. По словам аристократки, своей съемкой она хотела показать, что все женщины прекрасны в своей естественной красоте.

В январе вдова основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера Кристал призналась, что не была влюблена в супруга. По словам молодой вдовы, между супругами был серьезный дисбаланс власти, а ценой за попадание в мир «успешных людей» оказалась необходимость «спать с восьмидесятилетним».