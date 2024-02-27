Задержание готовивших теракт в Запорожье украинцев попало на видео

ФСБ показала видео задержания украинцев, готовивших теракт в Запорожье

ФСБ показала видео задержания троих украинцев, готовивших теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Кадры публикует ТАСС.

На записи видно, как силовики с оружием заходят в частные дома и надевают наручники на мужчин. Также показаны опечатанные емкости, в которых, предположительно, находится препарат. Один из задержанных заявил на видео, что вещество «просто попросили у себя хранить».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт. По их данным, изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения. Возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») УК РФ.