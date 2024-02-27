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23:41, 27 февраля 2024Мир

Во Франции перечисли возможные задачи западных войск на Украине

AFP: у западных войск при отправке на Украину не будет полномочий воевать с РФ

Фото: Tom Little / Reuters

Военные стран Запада в случае их отправки на Украину не будут иметь полномочий воевать с силами РФ, со ссылкой на французское агентство AFR пишет РИА Новости.

Они перечислили задачи, с которыми могут столкнуться западные войска — это приоритеты, определенные президентом Франции Эммануэлем Макроном на пресс-конференции.

Как отметили эксперты издания, они будут работать над разминированием, безопасностью соседних стран и отражением кибератак. «Любые западные войска, которые в будущем отправят на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами», — подчеркнули журналисты.

Ранее Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

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      Марина Совина
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