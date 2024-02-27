Заработала инвестиционная карта России

В РФ начала работу подготовленная Минэкономразвития инвестиционная карта страны

Инвестиционная карта России, созданная Минэкономразвития РФ и Правительством Москвы введена в эксплуатацию для отечественных и зарубежных предпринимателей и инвесторов, рассказал глава министерства Максим Решетников.

По его словам, на заработавшую платформу загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках, включающих их характеристики, а также доступные меры поддержки. «Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода», — объяснил министр.

Отмечается, что благодаря представленной на ней информации карта позволяет искать площадки в разных регионах страны и сравнивать их возможности, в том числе учитывая ключевые макроэкономические показатели, которые могут оказать влияние на реализацию проекта.

Ранее Решетников заявил, что инвестиции остаются основным источником роста экономики в России. В первом полугодии 2023 года показатель увеличился на 7,6 процента, а в 2024-2026 годах прогнозируется его средний рост на уровне до трех процентов ежегодно, что, по словам главы Минэкономразвития, позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос.