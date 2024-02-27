Зеленский обвинил Трампа в поддержке России и непонимании целей Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, как экс-президент США Дональд Трамп может быть на стороне Владимира Путина. Его слова передает телеканал CNN.

В разговоре с журналистом Зеленский добавил, что Трамп не знает Путина, поскольку не воевал с ним. «Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда. Я лучше понимаю», — добавил Зеленский.

Также Владимир Зеленский считает, что, выбирая Россию вместо поддержки Украины, Трамп будет «против американцев», добавив, что обещание бывшего президента США закончить конфликт одним днем связаны с непониманием целей президента России.

Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский пригласил Трампа отправиться с ним на передовую посмотреть на «реальную войну».