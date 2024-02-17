Зеленский заявил о готовности отправиться на передовую с Трампом

Зеленский заявил, что отправился бы на передовую с экс-главой США Трампом

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что отправился бы на передовую с экс-президентом США Дональдом Трампом. Слова политика приводит РИА Новости.

Он напомнил, что уже предлагал Трампу, заявлявшему о своей способности в кратчайшие сроки положить конец конфликту на Украине, посмотреть на «реальную войну».

«Я приглашал Трампа открыто (...) Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую», — объявил Зеленский.

В июле 2023 года Трамп в интервью Fox News пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Политик отметил, что в разговоре с Зеленским закончил бы конфликт одной фразой: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».