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15:14, 27 февраля 2024Россия

Жители Краснодара сообщили о взрыве

МЦУ Краснодара: жители сообщили о взрыве в городе, но ЧП не зафиксировано

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жители Краснодара рассказали о звуке взрыва в городе. Об этом сообщил муниципальный центр (МЦУ) города на Кубани в Telegram-канале.

«Видим от жителей сообщения о хлопке, который был слышен в разных районах Краснодара. В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях», — отметили власти.

Они добавили, что в небе также не зафиксировали посторонних воздушных судов, в городе не было вспышек. Муниципальный центр Краснодара призвал жителей доверять только официальной информации.

26 февраля глава Севастополя Михаил Развожаев предупреждал жителей о громких звуках в городе. Тогда там проходили учения по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в рамках которых была слышна и стрельба.

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      Анастасия Шейкина
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