Жителям региона России будут платить за сообщения о нарушениях в одной сфере

На Ямале жителям будут платить за сообщения о лесных пожарах

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа будут платить жителям региона за сообщения нарушениях в сфере природопользования. Об этом сообщает пресс-служба Департамента природных ресурсов и экологии региона.

Согласно тексту релиза, размер выплат составил от пяти тысяч рублей. На сумму до 20 тысяч рублей смогут претендовать россияне, сообщившие о возникновении лесного пожара.

Местные власти надеются, что принятые меры будут иметь положительных эффект. По словам начальника управления лесного хозяйства Олега Вакуленко, благодаря ей компетентные службы смогут повысить оперативность реагирования на возникающие угрозы.

Ранее в Пермском крае захотели платить жителям за доносы на пьяных водителей. Сообщившим о нарушениях гражданам предлагается выплачивать по пять тысяч рублей. Средства планируется выделять из регионального бюджета.