Власти российского региона захотели платить жителям за доносы и назвали сумму

В Пермском крае захотели платить жителям за доносы на пьяных водителей

Власти Пермского края захотели платить жителям за доносы на пьяных водителей. Ранее появившуюся в Telegram информацию подтвердили изданию «59.ру» в правительстве региона, назвав сумму.

Согласно тексту поступившего в редакцию проекта постановления, гражданам предполагается выплачивать пять тысяч рублей за каждое сообщение о нетрезвом автомобилисте. Деньги будут переводить после подтверждения Госавтоинспекцией поступившей информации о нарушителе. Средства для этих целей планируется выделять из регионального бюджета.

В Министерстве территориальной безопасности края пояснили, что проект документа был принят на прошедшем 17 января заседании правительства Пермского края. Документ находится в завершающей стадии рассмотрения, отметили там.

Ранее на жителей Волгоградской области донесли в прокуратуру из-за того, что для колядок на старый Новый год они нарядились в женщин. Мужчин обвинили в пропаганде ЛГБТ(международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).