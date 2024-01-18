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09:42, 18 января 2024Россия

Власти российского региона захотели платить жителям за доносы и назвали сумму

В Пермском крае захотели платить жителям за доносы на пьяных водителей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Власти Пермского края захотели платить жителям за доносы на пьяных водителей. Ранее появившуюся в Telegram информацию подтвердили изданию «59.ру» в правительстве региона, назвав сумму.

Согласно тексту поступившего в редакцию проекта постановления, гражданам предполагается выплачивать пять тысяч рублей за каждое сообщение о нетрезвом автомобилисте. Деньги будут переводить после подтверждения Госавтоинспекцией поступившей информации о нарушителе. Средства для этих целей планируется выделять из регионального бюджета.

В Министерстве территориальной безопасности края пояснили, что проект документа был принят на прошедшем 17 января заседании правительства Пермского края. Документ находится в завершающей стадии рассмотрения, отметили там.

Ранее на жителей Волгоградской области донесли в прокуратуру из-за того, что для колядок на старый Новый год они нарядились в женщин. Мужчин обвинили в пропаганде ЛГБТ(международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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      Алан Босиков
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