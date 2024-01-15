На россиян донесли в прокуратуру из-за костюмов для колядок

В Волгоградской области донесли на мужчин, нарядившихся на колядки в женщин

На жителей Волгоградской области донесли в прокуратуру из-за того, что для колядок на старый Новый год они нарядились в женщин. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, скандал произошел после конкурса талантов в честь колядок в Новоаннинском. Один из участников покрасил лицо в черный цвет. Еще двое мужчин переоделись в блондинку и брюнетку, исполнив совместный танец. В результате местные жители обратились в прокуратуру с просьбой проверить выступление на ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Колядки — это обрядовые песни, которые исполняются во время обхода соседских домов. При этом колядующие наряжаются в различные костюмы, а за выступление зрители угощают их сладостями и напитками. Многие жители современной России традиционно колядуют в первые две недели после Рождества.

Ранее в Приморье жители поселка Ливадия заявили в прокуратуру на учителя физкультуры, переодевшегося в Снегурочку. Педагога заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей. В администрации пояснили, что учитель играл роль волка из мультфильма «Ну, погоди!», который по сюжету переодевался во внучку Деда Мороза.

Кроме того, в Динском районе Кубани родителей школьников возмутило видео со старшеклассником, который также изобразил Снегурочку на празднике. На записи подросток станцевал вокруг посоха Деда Мороза и под аплодисменты и крики сверстников сбросил с себя шапку и варежки. В результате руководство школы провело с организаторами представления беседу. Как выяснилось, номер подготовили для КВН.