Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 15 января 2024Россия

На россиян донесли в прокуратуру из-за костюмов для колядок

В Волгоградской области донесли на мужчин, нарядившихся на колядки в женщин

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

На жителей Волгоградской области донесли в прокуратуру из-за того, что для колядок на старый Новый год они нарядились в женщин. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, скандал произошел после конкурса талантов в честь колядок в Новоаннинском. Один из участников покрасил лицо в черный цвет. Еще двое мужчин переоделись в блондинку и брюнетку, исполнив совместный танец. В результате местные жители обратились в прокуратуру с просьбой проверить выступление на ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Колядки — это обрядовые песни, которые исполняются во время обхода соседских домов. При этом колядующие наряжаются в различные костюмы, а за выступление зрители угощают их сладостями и напитками. Многие жители современной России традиционно колядуют в первые две недели после Рождества.

Ранее в Приморье жители поселка Ливадия заявили в прокуратуру на учителя физкультуры, переодевшегося в Снегурочку. Педагога заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей. В администрации пояснили, что учитель играл роль волка из мультфильма «Ну, погоди!», который по сюжету переодевался во внучку Деда Мороза.

Кроме того, в Динском районе Кубани родителей школьников возмутило видео со старшеклассником, который также изобразил Снегурочку на празднике. На записи подросток станцевал вокруг посоха Деда Мороза и под аплодисменты и крики сверстников сбросил с себя шапку и варежки. В результате руководство школы провело с организаторами представления беседу. Как выяснилось, номер подготовили для КВН.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      Винтовка Raptor Tactical для СВО получила более эффективный калибр

      Участница «Фабрики звезд» родила в туалете кафе

      Власти пообещали «разогнать» модернизацию ЖКХ в России

      В России заявили о застое для Запада в ситуации на Украине

      Опытный путешественник предостерег от использования одного предмета в отелях

      Институт философии РАН призвали проверить на патриотизм

      Россиянина отправили в колонию за совершенные в 1999 году преступления

      Найдены все не выходившие на связь сотрудники сгоревшего склада Wildberries

      В деле блогера Шабутдинова появились новые эпизоды с миллионным ущербом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости