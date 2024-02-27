Звезда «Дома-2» не смогла попасть в свою квартиру

Звезда «Дома-2» Ефременкова не смогла попасть в свою квартиру из-за строителей

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова не смогла попасть в свою квартиру из-за строителей. Об этом бывшая участница телестройки рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ефременкова решила проверить ход ремонтных работ в недавно купленных квартирах. Оба объекта, продававшихся без отделки, находятся в краснодарских жилых комплексах . Дверь первой квартиры оказалась закрыта на замок, ключа от которого у Юлии не было. При этом связаться со строителями у нее не вышло — телефон рабочих есть только у бывшего бойфренда Ефременковой.

Звезда смогла попасть во вторую квартиру, однако бригады там не обнаружила. Она добавила, что ожидала увидеть более значительное продвижение в работах. «Может, они вышли куда-то. В этой квартире, в которую я смогла попасть, стяжку и штукатурку не сделали», — написала Юлия.

Ранее Ефременкова рассказала, что получила в наследство от бабушки квартиру с долгами за коммунальные услуги.