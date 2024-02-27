Звезда «Слова пацана» показал элитную квартиру в центре Москвы

Актер Слава Копейкин показал съемную квартиру в центре Москвы за 110 тыс рублей

Российский актер Слава Копейкин показал элитную квартиру, которую он арендует в центре Москвы более чем за 100 тысяч рублей в месяц. Звезда сериала «Слово пацана» продемонстрировал, как выглядит съемная недвижимость, в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Интерьер объекта площадью около 40 квадратных метров, расположенном в новом премиальном жилом комплексе, выполнен в сером, молочном и коричневом тонах. Многие его элементы выполнены из дерева. На стене в гостиной с кожаной мебелью висит несколько картин, полка с мягкими игрушками, а также фигура голубя. Кроме того, в квартире обустроены кухонная зона со столом-островом для приема пищи и пространство для работы и отдыха за другим столом — с проигрывателем для виниловых пластинок, гипсовой статуэткой Будды, замком Хогвартс из «Гарри Поттера», выполненным из конструктора Lego, а также несколькими портретами актера, в том числе с Турбо и другими персонажами «Слова пацана». На возвышении над последним находится кровать.

«Меньше месяца тут живу. Плачу 110 тысяч в месяц. На самом деле цена абсолютно адекватная для этой квартиры. Я надеюсь, что следующим этапом будет уже покупка квартиры», — сообщил о планах Копейкин, не уточнив при этом, в каком районе Москвы находится объект.

Помимо этого, в интервью актер рассказал, что в детстве он много времени проводил в гостях у бабушки и дедушки в деревне Шашурки Смоленской области. Там будущий артист активно помогал родным по хозяйству: собирал траву кроликам, кормил кур, гусей и доил коз.

Днем ранее стало известно, что другой актер из «Слова пацана», 16-летний Ярослав Могильников, собирается купить квартиру в ближайшем будущем.