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20:04, 28 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян рассказал об одиночестве Армении

Пашинян заявил об одиночестве Армении в вопросе Карабаха с 1996 года

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Армения была одинока в решении вопроса Карабаха с саммита ОБСЕ 1996 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Пашинян выступил с заявлением в ходе правительственного часа в парламенте страны. По его словам, Армения не получала поддержки с 1996 года, когда вынуждена была наложить вето на документ по проблеме Карабаха на Ассамблее ОБСЕ в Лиссабоне.

«Мы привыкли к другому режиму. Нам казалось, что мы не одни, но во многих других ситуациях оказывалось, что мы одни», — рассказал политик. По его мнению, Армении не пришлось бы применять вето, если бы она не была в одиночестве.

Ранее Пашинян объяснил требования Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, страна не планировала втягивать организацию в войну против Азербайджана, а ожидала обозначения политико-дипломатической позиции.

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      Юрий Леонов
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