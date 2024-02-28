Пашинян рассказал об одиночестве Армении

Пашинян заявил об одиночестве Армении в вопросе Карабаха с 1996 года

Армения была одинока в решении вопроса Карабаха с саммита ОБСЕ 1996 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Пашинян выступил с заявлением в ходе правительственного часа в парламенте страны. По его словам, Армения не получала поддержки с 1996 года, когда вынуждена была наложить вето на документ по проблеме Карабаха на Ассамблее ОБСЕ в Лиссабоне.

«Мы привыкли к другому режиму. Нам казалось, что мы не одни, но во многих других ситуациях оказывалось, что мы одни», — рассказал политик. По его мнению, Армении не пришлось бы применять вето, если бы она не была в одиночестве.

Ранее Пашинян объяснил требования Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, страна не планировала втягивать организацию в войну против Азербайджана, а ожидала обозначения политико-дипломатической позиции.