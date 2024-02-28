Пашинян объяснил требования Армении к ОДКБ

Пашинян: Армения не планировала втягивать ОДКБ в войну с Азербайджаном

Армения не планировала втягивать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в войну против Азербайджана, она ожидала обозначения политико-дипломатической позиции. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Пашинян объяснил, что ожидания Еревана никогда не касались военного вмешательства ОДКБ.

«Пусть не создается впечатление, что мы пытались втянуть ОДКБ в войну и поставить наших партнеров в трудное положение. Мы просили политической и дипломатической позиции на факт агрессии против территории Армении», — заявил премьер.

Он подчеркнул, что Армения всегда действовала в соответствии с документами ОДКБ и «в первую очередь ожидала политической позиции».

Ранее Пашинян заявил, что Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не будет выполнять свои обязательства. Он отметил, что республика уже не участвует в мероприятиях организации на высоком и высшем уровне.