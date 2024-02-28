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18:20, 28 февраля 2024Бывший СССР

Премьер-министр Армении Пашинян предупредил о де-юре выходе из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил де-юре выходом из ОДКБ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна юридически заморозит свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если организация не выполнит свои обязательства, его слова приводит издание «Sputnik Армения».

«Я говорил, что Организация договора о коллективной безопасности вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы для Республики Армения. (...) Сейчас мы де-факто "заморозили", но если процесс будет продолжаться, то "заморозим" и де-юре», — заявил Пашинян, выступая в парламенте, добавив, что Армения уже сейчас не участвует в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях.

Ранее Никол Пашинян объяснял свои слова о фактической заморозке участия Армении в ОДКБ. В частности, по его словам, Ереван не получил ответа от ОДКБ на вопрос, в чем заключается зона ответственности организации в республике.

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      Валентин Карант
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