Пашинян объяснил свои слова о заморозке участия Армении в ОДКБ

Пашинян: заморозка участия Армении в ОДКБ означает отсутствие постпреда страны

Заморозка участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) означает отсутствие постпреда страны, а также неучастие в мероприятиях на высоком уровне. Это объяснил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне», — сказал политик.

По его словам, Ереван не получил ответа от ОДКБ на вопрос, в чем заключается зона ответственности организации в республике. Пашинян отметил, что отсутствие ответа создает угрозу безопасности Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он указал, что сейчас Баку считает Армению «Западным Азербайджаном». Политик также обвинил азербайджанского президента Ильхама Алиева в том, что тот стремится не к мирному договору, а к захвату новых территорий.