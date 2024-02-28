Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:45, 28 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян объяснил свои слова о заморозке участия Армении в ОДКБ

Пашинян: заморозка участия Армении в ОДКБ означает отсутствие постпреда страны

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Заморозка участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) означает отсутствие постпреда страны, а также неучастие в мероприятиях на высоком уровне. Это объяснил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при ОДКБ и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне», — сказал политик.

По его словам, Ереван не получил ответа от ОДКБ на вопрос, в чем заключается зона ответственности организации в республике. Пашинян отметил, что отсутствие ответа создает угрозу безопасности Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он указал, что сейчас Баку считает Армению «Западным Азербайджаном». Политик также обвинил азербайджанского президента Ильхама Алиева в том, что тот стремится не к мирному договору, а к захвату новых территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Зеленский прокомментировал слова Макрона о вводе войск НАТО на Украину

      На Украине сотрудники военкомата попытались мобилизовать пассажира троллейбуса

      В России вспомнили пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье

      Бывший завод Volkswagen продлил простой

      Сын Байдена даст показания в Конгрессе за закрытыми дверями

      Объявленного в розыск блогера Савина попросили арестовать по уголовному делу

      Стоимость биткоина превысила $61 тысячу

      Полиция поймала популярную стримершу на лжи и заставила извиниться

      Стало известно о подготовке террористами переворота в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше