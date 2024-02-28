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17:48, 28 февраля 2024Ценности

46-летняя ведущая «Дома-2» снялась в полотенце и показала лицо без макияжа

Кадр: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала естественную внешность на видео. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

46-летняя знаменитость снялась в ванной, прикрыв обнаженное тело белым полотенцем. При этом она надела на голову розовую повязку с объемным бантом и продемонстрировала вечерний процесс снятия контрастного макияжа с лица.

Так, звезда смыла косметику, вспенив средство для умывания в ладонях. Затем она предстала на размещенных кадрах с чистой кожей, на которую нанесла крем.

Ранее в феврале сообщалось, что Ольга Орлова решила распродать свои поношенные наряды. Она предложила к покупке два предмета гардероба, за которые намеревалась получить 1,159 миллиона рублей.

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      Карина Черных
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