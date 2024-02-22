Ведущая «Дома-2» Орлова решила распродать свои наряды за 1,1 миллиона рублей

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова решила распродать свои поношенные наряды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

46-летняя знаменитость предложила к покупке лишь два предмета гардероба, за которые намерена получить 1,159 миллиона рублей. Среди них представлен пуховик за 819 тысяч рублей и коктейльное платье, которое оценено в 340 тысяч рублей.

В сентябре 2023 года Ляйсан Утяшева решила распродать свой гардероб за сотни тысяч рублей. Самой дорогостоящей вещью оказался пиджак Balmain горчичного оттенка, за который знаменитость запросила 100 тысяч рублей со скидкой 50 процентов. Также в список вошли платья за 76 тысяч и 114 тысяч рублей, туфли за 33,7 тысячи и 12 тысяч рублей, сумка (32,5 тысячи) и две пары солнцезащитных очков (17,3 тысячи и 24 тысячи рублей).