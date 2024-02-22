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13:50, 22 февраля 2024Ценности

Ведущая «Дома-2» Орлова решила распродать свои наряды за 1,1 миллиона рублей

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова решила распродать свои поношенные наряды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

46-летняя знаменитость предложила к покупке лишь два предмета гардероба, за которые намерена получить 1,159 миллиона рублей. Среди них представлен пуховик за 819 тысяч рублей и коктейльное платье, которое оценено в 340 тысяч рублей.

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      Екатерина Ештокина
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