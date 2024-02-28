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05:07, 28 февраля 2024Экономика

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу

Производитель «Лыхны» и «Псоу» приостановил работу из-за нового акциза в Абхазии

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Крупнейший поставщик вина из Абхазии, сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения правительством страны нового акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы, заявил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. Об этом пишет «Интерфакс».

Как указал сотрудник, кабинет министров принял решение о введении акцизного налога в размере 30 процентов на ввозимые виноматериалы. «Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции», — считает специалист.

Он указал, что производитель «Лыхны» и «Псоу» приостановил работу на время. Авидзба выразил надежду, что Кабмин отменит принятое им решение.

Ранее стало известно, что в 2023 году Россия импортировала игристого вина на 348 миллионов долларов, снижение составило 0,9 процента в годовом выражении.

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      Марина Совина
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