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00:39, 28 февраля 2024Мир

Белый дом назвал Авдеевку критически важным городом для ВСУ

Представитель Белого дома Жан-Пьер: Авдеевка является критически важным городом

Фото: Pavlo Pakhomenko / Global Look Press

Авдеевка является критически важным городом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после неоднократных заявлений украинских и западных политиков о том, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения. Об этом пишет ТАСС.

Она привела в пример бегство украинских войск из населенного пункта как доказательство того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в затруднительное положение. По ее словам, это происходит из-за бездействия Конгресса США.

«Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов», — назвала значимость Авдеевки представитель Белого дома.

Ранее американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер заявил, что переход Авдеевки под контроль российских войск стал долгожданным событием для жителей города.

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      Марина Совина
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