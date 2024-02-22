В США назвали взятие Авдеевки долгожданным событием для жителей города

Журналист Ланкастер: жители Авдеевки ждали прихода российских войск десять лет

Переход Авдеевки под контроль российских войск стал долгожданным событием для жителей города, заявил американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер в интервью YouTube-каналу Duran.

По его словам, большинство горожан обрадовались приходу российских солдат. «Многие ждали десять лет прихода России в Авдеевку», — отметил журналист.

Он рассказал, что пообщался с местными жителями, одна из которых указала, что город всегда был частью России и должен таким оставаться.