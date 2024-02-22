Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:27, 22 февраля 2024Россия

Жители Авдеевки начали подавать документы на российские паспорта

Волк: в МВД начали принимать документы жителей Авдеевки на российские паспорта

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Жители донецкой Авдеевки, взятой под контроль Вооруженными силами России, начали подавать в МВД документы на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram.

По ее словам, сотрудники миграционного подразделения МВД по Донецкой народной республике посетили горожан в пунктах временного размещения и помогли им оформить необходимые документы. Согласно последним данным, заявления на получение российских паспортов подали 29 жителей Авдеевки.

Волк добавила, что, помимо консультирования и правового содействия, полицейские проведут процедуру установления личности для ряда заявителей. «Это сегодня крайне актуально, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены», — объяснила представитель МВД.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Следующим шагом после перехода Авдеевки под контроль российских войск является разминирование города. Парламентарий также сообщил, что в городе расположена узловая станция, поэтому Россия получает возможность восстановить железнодорожное сообщение. Он подчеркнул, что населенный пункт небольшой, но имеет серьезное оперативное значение.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Германии поддержал призыв поставить Украине дальнобойное оружие. Получат ли ВСУ ракеты Taurus?

      Домохозяйкам дали советы по выбору коврика

      Певица Алекса отказалась приглашать свекровь на свою свадьбу

      Латвия запретила поставки российской сельхозпродукции

      В России собрались защитить бизнес от пересмотра приватизации

      Россиянка похитила подругу и заставила ее заниматься проституцией

      Названы задачи испытанного Путиным ракетоносца Ту-160М

      Попытки врачей спасти раненного у российской школы водителя оказались безуспешны

      Жители Авдеевки начали подавать документы на российские паспорта

      Лавров заявил о прямом военном противостоянии США с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше