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12:57, 28 февраля 2024Экономика

«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач

«АвтоВАЗ» возобновил серийное производство Lada Vesta с двигателем 1,8 литра

Фото: АО «АВТОВАЗ»

«АвтоВАЗ» возобновил серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра, который в 2022 году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих. Об этом автопроизводитель сообщил на своем сайте.

Отмечается, что машины теперь оснащены модернизированным мотором 1.8 EVO (122 лошадиных сил) и автоматической коробкой передач. При этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией были специально откалиброваны под Lada Vesta, для чего модернизировали различные системы автомобиля.

Новый двигатель планируют устанавливать на все модели семейства Vesta. Помимо замещения недоступных компонентов, в его конструкцию были внесены изменения, которые позволили повысить надежность, в том числе удалось существенно снизить расход масла, что было одним из недостатков прежней конструкции, писал Autonews.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» поставил в дилерские центры первые партии машин Lada Vesta с возвращенной опцией круиз-контроля. Возможность автоматического поддержания заданной скорости движения авто без воздействия на педаль газа вкупе с ограничителем скорости будет доступна, начиная с комплектации Life стоимостью от 1,603 миллиона рублей.

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      Дмитрий Воронин
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