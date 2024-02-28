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02:00, 28 февраля 2024Из жизни

Учительница 16 раз изнасиловала школьника младше 15 лет

В США 42-летнюю учительницу арестовали за 16 изнасилований школьника

Фото: Feliphe Schiarolli / Unsplash

В США арестовали учительницу из штата Северная Каролина, которая 16 раз изнасиловала школьника «в возрасте 15 лет или младше». Об этом сообщает Salisbury Post.

42-летнюю Сара Кэтлин Мейджорс взяли под стражу в четверг, 22 февраля. Расследование против нее началось в октябре 2023-го года, после того как пострадавший обратился в полицию.

По версии следствия, учительница познакомилась с мальчиком, когда тот учился в начальной школе города Солсбери. В сексуальный контакт с ним Мейджорс вступала в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах, когда он уже перешел в старшую школу.

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Сама преподавательница также перевелась из школы Солсбери и работала в других учебных заведениях штата. В данный момент женщина содержится в тюрьме округа Роуан. Ей назначен залог в 900 тысяч долларов (83,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Китае учительницу средней школы отстранили от работы за сексуальную связь с 16-летним школьником. В связи с подростком женщину уличил ее муж.

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      Никита Савин
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