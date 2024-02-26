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05:13, 26 февраля 2024Из жизни

Мужчина уличил жену-учительницу в романе со школьником

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Учительницу средней школы отстранили от работы за сексуальную связь с 16-летним школьником. Об этом сообщает China Daily.

Чжан Юэ, учительница химии из города Шанхай, состояла с подростком в отношениях втайне от мужа. Однако супруг уличил ее в романе на стороне после того как обнаружил переписку с учеником. Он опубликовал скриншоты их сообщений в сети, заявив, что жена занималась сексом с несовершеннолетним подростком.

В переписке Юэ обсуждала со школьником места, в которых они могут тайно встречаться, и предлагала снять номер в отеле. Кроме того, женщина писала школьнику, что «будет контролировать себя», пока он не станет взрослым, а также велела ему удалить сообщения со своего телефона, чтобы никто не узнал об их отношениях.

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Когда администрации школы стало известно о неподобающих отношениях учительницы со школьником, ее сразу отстранили от должности. Как отмечает сотрудник юридической фирмы, китайское законодательство запрещает сексуальные отношения только с несовершеннолетними до 14 лет. Однако интимная связь с учениками является нарушением профессиональной этики учителя. Юрист отметил, что муж Юэ также совершил правонарушение, опубликовав переписку жены со школьником в сети. Тем самым он вмешался в частную жизнь и разрушил репутацию женщины.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу, которая угощала школьника алкоголем в гостинице и пять раз занялась с ним сексом. Ее обвинили в преступном сексуальном поведении.

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