Учительница пять раз занялась сексом с учеником в гостинице

KSTP-TV: в США арестовали учительницу, занявшуюся сексом с учеником

В США арестовали учительницу из штата Миннесота, которая угощала школьника алкоголем в гостинице и пять раз занялась с ним сексом. Об этом сообщает KSTP-TV.

24-летнюю Энн Маргарет Бэкон обвинили в преступлениях, которые она совершила весной-летом 2023 года. В июле некая женщина заявила администрации школы, что Бэкон с мая находится в неподобающих отношениях с одним из учеников выпускного класса. Их встречи якобы происходили одном из мотелей. Однако тогда у свидетельницы не было доказательств, чтобы подкрепить свои заявления. В июле же юноша окончил школу.

В феврале та же женщина снова обратилась в администрацию, так как опасалась за учеников, находившихся под опекой Бэкон. Вскоре после начала проверки бывшая возлюбленная юноши рассказала, что учительница действительно тайно проводила время с ним и его друзьями. В августе девушка снова встретилась с молодым человеком и нашла в его телефоне фотографии Бэкон в обнаженном виде, а также видеозаписи, на которых она выпивает с подростками.

Во время допроса юноша признался, что занимался сексом с Бэкон, но произошло это якобы в июле, когда он уже окончил школу. Однако записи из мотеля показали, что Бэкон четырежды была там с учеником в мае, июне и июле. Учительница также утверждала, что вступила в сексуальные отношения с юношей только в июле, но после предъявления доказательств созналась, что их роман начался в мае.

Более того, в ноябре Бэкон возобновила отношения с пострадавшим, и в последнее время он жил в ее доме. При этом женщина утверждает, что теперь они только дружат. В итоге бывшую учительницу обвинили в преступном сексуальном поведении. Процесс по ее делу начнется в конце марта.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама замещающая школьная учительница попала за решетку. Жалоба на «неподобающие отношения» между 45-летней Стефани Мешель Вудс и одним из ее подопечных поступила в офис шерифа округа Де-Калб.

