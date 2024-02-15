Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:05, 15 февраля 2024Из жизни

Учительница пять раз занялась сексом с учеником в гостинице

KSTP-TV: в США арестовали учительницу, занявшуюся сексом с учеником
Ann Margaret Bacon

Ann Margaret Bacon. Фото: Ramsey County Sheriff’s Office

В США арестовали учительницу из штата Миннесота, которая угощала школьника алкоголем в гостинице и пять раз занялась с ним сексом. Об этом сообщает KSTP-TV.

24-летнюю Энн Маргарет Бэкон обвинили в преступлениях, которые она совершила весной-летом 2023 года. В июле некая женщина заявила администрации школы, что Бэкон с мая находится в неподобающих отношениях с одним из учеников выпускного класса. Их встречи якобы происходили одном из мотелей. Однако тогда у свидетельницы не было доказательств, чтобы подкрепить свои заявления. В июле же юноша окончил школу.

В феврале та же женщина снова обратилась в администрацию, так как опасалась за учеников, находившихся под опекой Бэкон. Вскоре после начала проверки бывшая возлюбленная юноши рассказала, что учительница действительно тайно проводила время с ним и его друзьями. В августе девушка снова встретилась с молодым человеком и нашла в его телефоне фотографии Бэкон в обнаженном виде, а также видеозаписи, на которых она выпивает с подростками.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Во время допроса юноша признался, что занимался сексом с Бэкон, но произошло это якобы в июле, когда он уже окончил школу. Однако записи из мотеля показали, что Бэкон четырежды была там с учеником в мае, июне и июле. Учительница также утверждала, что вступила в сексуальные отношения с юношей только в июле, но после предъявления доказательств созналась, что их роман начался в мае.

Более того, в ноябре Бэкон возобновила отношения с пострадавшим, и в последнее время он жил в ее доме. При этом женщина утверждает, что теперь они только дружат. В итоге бывшую учительницу обвинили в преступном сексуальном поведении. Процесс по ее делу начнется в конце марта.

Ранее сообщалось, что в американском штате Алабама замещающая школьная учительница попала за решетку. Жалоба на «неподобающие отношения» между 45-летней Стефани Мешель Вудс и одним из ее подопечных поступила в офис шерифа округа Де-Калб.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Поневоле чувствуешь себя звездой». Сын бывшего российского губернатора рассказал о побеге из-под ареста в Италии

      «ГАЗель» взорвалась в центре Москвы

      Трамп призвал отказаться от безвозмездной помощи Украине

      Google будет фиксировать вредные выбросы из космоса

      В США конфисковали тысячи автомобилей Porsche и Bentley

      Против не распознавших инсульт у дальнобойщика полицейских возбудили дело

      Большинство немцев выступило против членства Украины в ЕС

      В Полтавской области получили повреждения складские помещения

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтебазу в российском регионе

      На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше