Учительница попала за решетку после секса со школьником

В американском штате Алабама замещающая школьная учительница попала за решетку. Об этом сообщает сайт Al.com.

Жалоба на «неподобающие отношения» между 45-летней Стефани Мешель Вудс и одним из ее подопечных поступила в офис шерифа округа Де-Калб. После расследования женщину решили арестовать. Ее подозревают в сексе со школьником, не достигшим 19-летнего возраста.

У наших детей есть право чувствовать себя в школе в безопасности, а у родителей есть право рассчитывать на это. Дети — наш главный приоритет, и мы будем защищать их любой ценой Ник Уэлден шериф округа Де-Калб, Оклахома

Ранее в США учительница физкультуры призналась, что занималась сексом с 14-летним подростком. Расследование против 25-летней женщины началось после того, как в полицию обратилась мать школьника.

