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08:20, 14 февраля 2024Из жизни

Учительница попала за решетку после секса со школьником

Фото: DeKalb County Sheriff's Office

В американском штате Алабама замещающая школьная учительница попала за решетку. Об этом сообщает сайт Al.com.

Жалоба на «неподобающие отношения» между 45-летней Стефани Мешель Вудс и одним из ее подопечных поступила в офис шерифа округа Де-Калб. После расследования женщину решили арестовать. Ее подозревают в сексе со школьником, не достигшим 19-летнего возраста.

У наших детей есть право чувствовать себя в школе в безопасности, а у родителей есть право рассчитывать на это. Дети — наш главный приоритет, и мы будем защищать их любой ценой

Ник Уэлденшериф округа Де-Калб, Оклахома
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      Олег Парамонов
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