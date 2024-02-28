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07:44, 28 февраля 2024Силовые структуры

Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд

Бастрыкин: после возвращения дискредитирующие ВС РФ звезды ответят по закону
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Уехавшие из России из-за своих политических взглядов звезды будут отвечать по закону, если дискредитировали Вооруженные силы (ВС) страны. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По мнению Бастрыкина, российские знаменитости делают это, чтобы угодить политике тех государств, в которые переехали, а также иметь возможность продолжать работать в новых странах своего пребывания. «Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону», — предупредил он.

Ранее Бастрыкин назвал предателями знаменитостей, которые покинули страну и за границей критикуют российскую армию.

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