Бывшая возлюбленная Тимати показала фото без фильтров и вызвала споры в сети

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова показала фото без фильтров и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлела себя в кофте розового цвета. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Подписчики разделились во мнениях по поводу естественного внешнего вида девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Настоящий человек на фото. Люди привыкли всех видеть отфотошопленными», «Как приятно смотреть на вас живую, без фильтров. Видно, что вы в себе уверены и можете не надевать на себя маски», «Такую красоту ничем не испортить!», «Уж лучше с фильтрами! Стала как гуманоид», «Больной вид», «Постарела лет на 20», — высказывались они.

В августе 2023 года Шишкова назвала причину своей болезненной худобы. По словам модели, на протяжении восьми лет она страдала булимией и анорексией. Известно, что в апреле текущего года состояние Шишковой стало критическим, и ее вес снизился до 45 килограммов. Пройдя терапию, она смогла вернуть 15 килограммов. Однако вес распределился неравномерно, вследствие чего ее внешний вид изменился.