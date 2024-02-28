Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:49, 28 февраля 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Тимати показала фото без фильтров и вызвала споры в сети

Фото: @missalena.92

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова показала фото без фильтров и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлела себя в кофте розового цвета. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены.

Подписчики разделились во мнениях по поводу естественного внешнего вида девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Настоящий человек на фото. Люди привыкли всех видеть отфотошопленными», «Как приятно смотреть на вас живую, без фильтров. Видно, что вы в себе уверены и можете не надевать на себя маски», «Такую красоту ничем не испортить!», «Уж лучше с фильтрами! Стала как гуманоид», «Больной вид», «Постарела лет на 20», — высказывались они.

В августе 2023 года Шишкова назвала причину своей болезненной худобы. По словам модели, на протяжении восьми лет она страдала булимией и анорексией. Известно, что в апреле текущего года состояние Шишковой стало критическим, и ее вес снизился до 45 килограммов. Пройдя терапию, она смогла вернуть 15 килограммов. Однако вес распределился неравномерно, вследствие чего ее внешний вид изменился.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Они постоянно тут». Военный заявил о давнем присутствии спецназовцев НАТО на Украине. Что они делают в зоне СВО?

      В Мексике начали отменять авиарейсы из-за извержения вулкана

      Оценен ущерб экономике от стихийных бедствий

      В России рассказали о возможной помощи Приднестровью

      В США заявили о серьезности намерения Трампа выйти из НАТО

      Россиянка лишилась полсотни тысяч рублей благодаря онлайн-банку

      Драка пассажиров в московском метро попала на видео

      Россиянка украла норковую шубу в караоке и попала под следствие

      Известная журналистка приостановила проект из-за запрета рекламы у иноагентов

      В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше