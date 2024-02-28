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10:17, 28 февраля 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret вышла в свет с голой грудью

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Шведская топ-модель Эльза Хоск вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

Бывший «ангел» Victoria's Secret появилась на модном показе Yves Saint Laurent в Париже. Для мероприятия 35-летняя манекенщица выбрала темно-синий костюм в вертикальную полоску, состоящий из юбки-карандаша и объемного пиджака. При этом она надела прозрачную блузу, сквозь ткань которой видна ее голая грудь.

Кроме того, звезда примерила кожаные черные перчатки, капроновые колготки и лакированные остроносые туфли. Также она нанесла на губы красную помаду и уложила волосы в аккуратный пучок.

Ранее Эльза Хоск показала фигуру в откровенном наряде в рекламе американского бренда Tiffany & Co. Модель позировала перед фотографом в красном комплекте нижнего белья с бюстгальтером в виде сердец и на тонких бретелях.

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      Карина Черных
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