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04:15, 15 февраля 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в откровенном наряде

Эльза Хоск

Эльза Хоск. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала фигуру в откровенном наряде в рекламе американского бренда Tiffany & Co. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя манекенщица позировала перед фотографом в красном комплекте нижнего белья с бюстгальтером в виде сердец и на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала частично обнаженное подтянутое тело.

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Помимо этого, стилисты сделали «ангелу» Victoria's Secret укладку в виде легких локонов и яркий макияж с красной помадой. Образ модели дополняли массивные блестящие браслеты на запястьях.

Ранее в феврале бывший «ангел» Victoria's Secret вышла в свет с сумкой российского бренда. Эльза Хоск выбрала белую сумку марки 12Storeez.

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      Екатерина Ештокина
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