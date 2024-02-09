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20:42, 9 февраля 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret вышла в свет с сумкой российского бренда

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск вышла в свет с сумкой российского бренда 12Storeez. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя манекенщица предстала в узких штанах из блестящего материала, кремовой водолазке и светлом объемном жакете. Помимо этого, бывший «ангел» Victoria's Secret надела белые туфли на невысоком каблуке.

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Звезда распустила светлые волосы, завитые в крупные локоны, и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала белую сумку упомянутой марки и золотые серьги.

Ранее в феврале бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в вязаном бикини для обложки журнала. Она сочетала его с черным беретом, оформленным козырьком.

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      Екатерина Ештокина
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