Бывший участник СВО изнасиловал россиянку в автомобиле и поджег его

В Кирове экс-участник СВО изнасиловал девушку в автомобиле, а затем поджег его

Бывший участник специальной военной операции (СВО) изнасиловал девушку в автомобиле, а затем поджег транспортное средство. Об этом сообщает портал «Вятка-на-Сети» со ссылкой на слова начальника управления МДВ по Кирову Александра Вдовкина на заседании Кировской городской Думы.

По его данным, все произошло 23 февраля. Сейчас злоумышленник задержан.

Ранее неизвестные подожгли дом сербского снайпера Деяна Берича с позывным Деки, который принимал участие в боевых действиях в Донецкой народной республике. Во время поджога участника СВО и его супруги не было дома.