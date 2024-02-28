Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 28 февраля 2024Силовые структуры

Бывший участник СВО изнасиловал россиянку в автомобиле и поджег его

В Кирове экс-участник СВО изнасиловал девушку в автомобиле, а затем поджег его
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший участник специальной военной операции (СВО) изнасиловал девушку в автомобиле, а затем поджег транспортное средство. Об этом сообщает портал «Вятка-на-Сети» со ссылкой на слова начальника управления МДВ по Кирову Александра Вдовкина на заседании Кировской городской Думы.

По его данным, все произошло 23 февраля. Сейчас злоумышленник задержан.

Ранее неизвестные подожгли дом сербского снайпера Деяна Берича с позывным Деки, который принимал участие в боевых действиях в Донецкой народной республике. Во время поджога участника СВО и его супруги не было дома.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на слова Макрона об иностранных войсках на Украине. Что сказали в Пекине?

      Российский солдат рассказал о давнем присутствии спецназа НАТО на Украине

      У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

      В Латвии предложили считать участие в выборах президента России преступлением

      Звезду «Дома-2» избили в Москве

      Стало известно о работе над цифровой платежной платформой стран БРИКС

      В Госдуме назвали предположительные темы послания Путина Федеральному собранию

      Раскрыты подробности судебного дела Крида против Роскомнадзора

      В России объявили о бесплатных концертах популярных артистов

      Уничтоженную ВСУ физическую защиту ЗАЭС восстановили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше