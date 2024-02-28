«Чебурашку» решили продлить на третий фильм

Стало известно о планах создателей «Чебурашки» снять третий фильм

«Чебурашку» решили продлить на третий фильм. Об этом стало известно из Telegram-канала «Новости кинопроизводства».

Отмечается, что премьера сиквела должна состояться в новогодние праздники в 2026 году, а третьего фильма — на год позже. По данным канала, режиссером проекта останется Дмитрий Дьяченко.

Официального подтверждения этой информации от создателей фильма не было.

В декабре сообщалось, что «Чебурашка» стал одним из самых просматриваемых фильмов на Украине. Картина вошла в топ-10 самых популярных проектов среди запросов украинских пользователей.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившимся с садовником дядей Геной. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.