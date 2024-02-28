Директор известной советской ведущей опровергла информацию о ее госпитализации

Директор Ангелины Вовк Торгало опровергла информацию о ее госпитализации

Директор известной советской ведущей Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла информацию о ее госпитализации. Ее слова передает Shot в Telegram.

В беседе с изданием Торгало заявила, что Вовк сейчас находится у себя на даче. По ее словам, ведущая регулярно посещает поликлинику, однако ни о какой госпитализации и проблемах с бронхами речи не идет.

О том, что Ангелину Вовк госпитализировали, сообщалось днем 28 февраля. Утверждалось, что 81-летняя телеведущая попала в больницу из-за обострения хронического заболевания. О какой именно болезни шла речь, в сообщении не уточнялось. Отмечалось, что у ведущей также могли быть обнаружены проблемы с бронхами.

Ангелина Вовк была ведущей таких советских передач, как «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года».

