Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 28 февраля 2024Интернет и СМИ

Директор известной советской ведущей опровергла информацию о ее госпитализации

Директор Ангелины Вовк Торгало опровергла информацию о ее госпитализации

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Директор известной советской ведущей Ангелины Вовк Светлана Торгало опровергла информацию о ее госпитализации. Ее слова передает Shot в Telegram.

В беседе с изданием Торгало заявила, что Вовк сейчас находится у себя на даче. По ее словам, ведущая регулярно посещает поликлинику, однако ни о какой госпитализации и проблемах с бронхами речи не идет.

О том, что Ангелину Вовк госпитализировали, сообщалось днем 28 февраля. Утверждалось, что 81-летняя телеведущая попала в больницу из-за обострения хронического заболевания. О какой именно болезни шла речь, в сообщении не уточнялось. Отмечалось, что у ведущей также могли быть обнаружены проблемы с бронхами.

Ангелина Вовк была ведущей таких советских передач, как «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они постоянно тут». Военный заявил о давнем присутствии спецназовцев НАТО на Украине. Что они делают в зоне СВО?

      В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

      В России назвали сроки обмена замороженными активами

      Бывшая возлюбленная Тимати показала фото без фильтров и вызвала споры в сети

      Стало известно о риске ВСУ остаться без западных систем ПВО

      Отдыхавший на популярном горнолыжном курорте россиянин перевернулся на снегоходе

      В России заявили об отдалении демилитаризованной зоны от Донецка

      Эксперт назвал состояние большинства федеральных трасс в России ужасным

      Россиянка метнула палку в соседский кондиционер из-за мешавшего шума

      Американская футболистка назвала главный недостаток жизни в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше