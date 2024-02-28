Известную советскую телеведущую госпитализировали в Москве

Советскую теле- и радиоведущую Ангелину Вовк госпитализировали в Москве

Известную советскую теле- и радиоведущую Ангелину Вовк госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Стало известно, что 81-летняя Вовк попала в больницу из-за обострения хронической болезни. О каком именно недуге идет речь, в сообщении не уточняется.

«112» заявляет, что у Вовк также возникли проблемы с бронхами. Телеведущую планируют перевести в профильное отделение больницы в ближайшее время.

Позднее директор телеведущей Светлана Торгало опровергла сведения о ее госпитализации.

Ранее в больницу попал юморист Евгений Петросян. Он упал во время прогулки по центру Москвы и повредил руку. Врачи диагностировали артисту перелом предплечья со смещением и позднее провели операцию. 20 февраля Петросяна выписали из больницы

Ангелина Вовк была ведущий таких советских передач, как «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!». С 1987 года по 2006 год она вела музыкальный фестиваль «Песня года».