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11:11, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Попавшему в больницу Петросяну сделали операцию

Юмористу Евгению Петросяну сделали операцию на руке

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Юмористу Евгению Петросяну, попавшему в больницу, сделали операцию на руке. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что Петросяну установили в руку титановые пластины. Сейчас артист находится в реанимации.

По данным Mash, под контролем врачей Петросян будет находиться несколько часов. Позднее планируется перевести его в обычную палату. После этого юмористу предстоит реабилитация.

О том, что Петросяну прооперируют руку, сообщалось в понедельник, 12 февраля. Отмечалось, что ее запланировали на конец недели.

Утром 12 февраля стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали. Утверждалось, что накануне, 11 февраля, артист упал по время прогулки по центру Москвы и повредил руку. Врачи диагностировали у него перелом предплечья со смещением.

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