Петросяна экстренно госпитализировали в Москве

Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с переломом в Москве

Юморист Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Петросян упал в воскресенье, 11 февраля, днем во время прогулки по Лесной улице в Москве.

Артисту вызвали скорую, сейчас он находится в больнице. Как сообщает Mash, у юмориста диагностировали перелом предплечья со смещением.

До этого сообщалось, что в больницу попал известный телеведущий и ученый Николай Дроздов. Отмечалось, что его госпитализировали из-за осложнений на фоне борьбы с онкологическим заболеванием.

Позднее друг Дроздова опроверг сведения о его госпитализации.

Ранее Петросян рассказал, что его пытались обмануть телефонные мошенники. Злоумышленник позвонил артисту, представившись сотрудником службы безопасности банка, но артист не поверил ему.