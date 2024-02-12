Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:43, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Петросяна экстренно госпитализировали в Москве

Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с переломом в Москве

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Юморист Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Петросян упал в воскресенье, 11 февраля, днем во время прогулки по Лесной улице в Москве.

Артисту вызвали скорую, сейчас он находится в больнице. Как сообщает Mash, у юмориста диагностировали перелом предплечья со смещением.

До этого сообщалось, что в больницу попал известный телеведущий и ученый Николай Дроздов. Отмечалось, что его госпитализировали из-за осложнений на фоне борьбы с онкологическим заболеванием.

Позднее друг Дроздова опроверг сведения о его госпитализации.

Ранее Петросян рассказал, что его пытались обмануть телефонные мошенники. Злоумышленник позвонил артисту, представившись сотрудником службы безопасности банка, но артист не поверил ему.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто за то, что они — украинцы». В Германии напали на украинских спортсменов. Один из них убит

      Пушилин назвал последствия смены руководства ВСУ

      Lenovo выпустит ноутбук с прозрачным экраном

      Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море

      Роспотребнадзор оценил вероятность завоза вируса «Аляскапокс» из США

      В МВД раскрыли детали спецоперации по перекрытию канала контрабанды платины

      Байден заявил о нацеленности России на крупные призы

      Российский фигурист рассказал о страхе перед Тутберидзе

      В Шереметьево самолет с пассажирами зацепил крылом автотрап

      Власти подтвердили пожар на территории воинской части в Ставрополе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше