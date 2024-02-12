Раскрыты подробности состояния попавшего в больницу Петросяна

Попавшему в больницу юмористу Евгению Петросяну сделают операцию из-за перелома

Юмористу Евгению Петросяну, попавшему в больницу с переломом предплечья со смещением, сделают операцию. Подробности его состояния раскрывает Mash в Telegram.

По имеющейся информации, операцию планируется провести в конце недели. Уточняется, что осуществить хирургическое вмешательство быстрее невозможно из-за ограничений, вызванных тем, что Петросян принимал определенные медикаменты.

Как утверждает Mash, врачи планируют поставить титановые пластины в руку Петросяна.

О том, что юмориста экстренно госпитализировали, стало известно утром 12 февраля. Уточнялось, что накануне, 11 февраля, Петросян упал во время прогулки в центре Москвы и повредил руку. У юмориста диагностировали перелом предплечья со смещением.

До этого Петросян рассказал, что его пытались обмануть мошенники. По словам артиста, недавно ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он предложил юмористу разобраться с ошибкой в договоре, который тот якобы заключил, однако Петросян не поверил собеседнику и закончил разговор.