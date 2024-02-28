Криптомиллиардер попал в тюрьму и стал есть отвратительную еду

Insider: криптомиллиардер Бэнкман-Фрид в тюрьме питается отвратительными бобами

Американский криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, попавший за решетку по обвинению в мошенничестве, не отказался от веганской диеты и даже в тюрьме не притрагивается к мясу и другой еде животного происхождения. Об этом сообщает Business Insider.

О тюремных пристрастиях Бэнкмана-Фрида стало известно из письма его сокамерника — бывшего полицейского Кармайна Симпсона, обвиненного в производстве детской порнографии. Симпсон утверждает, что веганство вынуждает криптомиллиардера питаться отвратительными бобами.

Хотя 12 из 14 обедов, съедаемых Сэмом за неделю, состоят из недоваренного риса, ложки бобов отвратительного вида и покоричневевшего салата недельной давности, он сохраняет решимость не участвовать в плохом обращении с животными из письма Кармайна Симпсона

Бэнкман-Фрид не впервые страдает из-за нелюбви к животной пище. После ареста в 2022 году он несколько дней провел в тюрьме на Багамских островах, питаясь преимущественно арахисовой пастой.

В своем письме Симпсон также называет Бэнкмана-Фрида «самым бескорыстным человеком, которого ему доводилось встречать». По его словам, до ареста криптомиллиардер собирался пожертвовать свои богатства нуждающимся. Он призвал судью оставить Бэнкмана-Фрида на свободе.

Ожидается, что приговор будет вынесен 28 марта. Бэнкману-Фриду грозит тюремное заключение на срок до 100 лет.

Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США 11 ноября 2022 года — причиной стал быстро усугубляющийся кризис ликвидности. Сэм Бэнкман-Фрид, состояние которого оценивалось более чем в 26,5 миллиарда долларов, принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала 8 миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности. Крах биржи привел к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют, событие стало крупнейшим банкротством в индустрии в 2022 году.

12 декабря 2022 года Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали иск в суд. 21 декабря предприниматель дал согласие на свою экстрадицию, 22-го числа прямо из аэропорта его повезли в здание суда, а затем выпустили под залог в рекордные 250 миллионов долларов. С августа 2023 года он находится в тюрьме после того, как окружной судья отменил его освобождение под залог, придя к выводу, что Бэнкман-Фрид влиял на показания свидетелей обвинения.