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21:00, 28 февраля 2024Среда обитания

Домохозяек призвали скатать шары из фольги

«БелНовости»: избавиться от ржавчины в доме удастся с помощью фольги

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Избавиться от ржавчины в доме удастся с помощью шаров из фольги. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, фольга помогает эффективно удалить неприятный налет на различных поверхностях. Для того чтобы справиться с этой проблемой, они посоветовали скатать из нее шар, который будет механически удалять слой ржавчины.

Другим рабочим средством избавления даже от большого налета эксперты назвали соду: они порекомендовали довести ее до состояния пасты с помощью небольшого количества сока лимона, после чего нанести приготовленный состав на нужную область и оставить на полчаса. По истечении этого срока средство можно удалять.

Ранее домохозяйкам назвали способ спасти ковер от кошачьей мочи.

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      Полина Кислицына
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