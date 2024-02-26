Назван способ спасти ковер от кошачьей мочи

«БелНовости»: спасти ковер от кошачьей мочи поможет сода

Средство из соды поможет спасти помеченный котом ковер. Простой способ избавиться от запаха кошачьей мочи на предмете интерьера назвали эксперты издания «БелНовости».

Если пятно на ковре было обнаружено сразу, его следует посыпать содой и оставить на полчаса. Если моча уже успела впитаться, ковер нужно сначала смочить, а затем обработать содой. После испачканный участок необходимо полить перекисью водорода. Отмечается, что при этом не нужно тереть, чистить или взаимодействовать с поверхностью другим способом.

Через два-три часа ковер можно почистить и удалить остатки соды. Если запах не удастся убрать до конца, специалисты советуют дополнительно протереть поверхность столовым уксусом, смешанным с чистой водой в соотношении один к двум.

Ранее домохозяек призвали класть тюбик зубной пасты в сливной бачок, чтобы избавить унитаз от неприятного запаха.