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11:06, 28 февраля 2024Путешествия

Дверь российского самолета едва не оторвало сильным ветром

«Авиаторщина»: дверь самолета NordStar едва не оторвало ветром в Норильске

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Дверь самолета российской авиакомпании NordStar с пассажирами на борту едва не оторвало ветром после посадки в аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина» в среду, 28 февраля.

Лайнер совершал рейс из Новосибирска в Норильск 26 февраля. После прибытия воздушного судна в авиагавань назначения, его установки на месте стоянки и подгона трапа в момент открытия входной двери подул сильный ветер.

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«Из-за этого порыва произошло неконтролируемое открытие двери, в результате чего повредился ее гидравлический демпфер, — говорится в сообщении. — Борт пришлось отстранить от полетов».

По данным источника, также потребовалось проведение ремонтных работ. Отмечается, что уже на следующий день воздушное судно допустили к дальнейшей эксплуатации.

Ранее в феврале свыше 600 пассажиров застряли в авиагавани Норильска из-за сильного ветра. Непогода стала причиной отмены рейсов авиакомпании «КрасАвиа», «Сибирь» и NordStar в Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск.

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      Фариза Бацазова
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