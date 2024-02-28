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17:33, 28 февраля 2024Силовые структуры

Двое россиян получили по 15 лет за организацию подпольной нарколаборатории

В Калужской области двум организаторам нарколаборатории дали по 15 лет колонии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Калужский областной суд приговорил двух 32-летних жителей Москвы и Московской области, организовавших подпольную нарколабораторию, к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Следствие и суд установили, что мужчины оборудовали нарколабораторию в частном доме в деревне Бабичево Калужской области и с 1 сентября по 19 декабря 2022 года производили там наркотики. Часть из них в декабре 2022 года фигуранты привезли в Обнинск, где планировали реализовать. Однако их задержали правоохранители.

В лаборатории обнаружили более 12 килограммов наркотиков и их прекурсоров.

Мужчин признали виновными в незаконном производстве и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере организованной группой, а также хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что под Тверью полиция ликвидировала крупную лабораторию по производству мефедрона.

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      Илона Палей
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