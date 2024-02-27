Крупную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в российском регионе

Под Тверью полиция ликвидировала крупную лабораторию по производству мефедрона

В деревне Волково Тверской области полицейские ликвидировали крупную лабораторию по производству мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, нарколабораторию оборудовал 42-летний уроженец Волгограда. Изготовленный мефедрон он планировал распространять особо крупными партиями через закладки на территории Верхневолжья.

Во время обысков у фигуранта изъяли из незаконного оборота 11 килограммов мефедрона, более 1,7 тысячи литров прекурсоров и химических реактивов, а также канистры, колбы, полимерные емкости, бутылки, электронные весы, респираторы и спецодежду. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Мужчину арестовали, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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