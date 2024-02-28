Экс-футболистка надела на день рождения дочери наряд за 11,6 миллиона рублей

Экс-футболистка и владелица спортивного клуба Бриттани Махомес надела на день рождения дочери наряд за миллионы рублей. Соответствующий материал приводит Page Six.

Так, 28-летняя спортсменка на трехлетие своего ребенка составила образ из белой футболки и джинсов с монограммой бренда Louis Vuitton, стоимость которых на официальном сайте составляет 2090 долларов (192 тысячи рублей). В то же время предпринимательница примерила розовую сумку марки Chanel по цене 4850 долларов (446 тысяч рублей).

Кроме того, она надела красно-белые кроссовки Louis Vuitton за 1280 долларов (118 тысяч рублей) и выбрала в качестве украшений браслеты Love из белого и желтого золота за 29,2 и 27,3 тысячи долларов (2,7 и 2,5 миллиона рублей). Также американка дополнила образ браслетами компаний Juste un Clou стоимостью 52 тысячи долларов (4,8 миллиона рублей) и Van Cleef & Arpels из белого и розового золота. При этом общая сумма наряда составила 126 120 долларов (11,6 миллиона рублей).

Ранее в феврале американская певица Тейлор Свифт посетила Супербоул в наряде за 5,7 миллиона рублей. Звезда надела украшенные кристаллами черные джинсы бренда Area, вязаный топ Dion Lee, куртку-бомбер WEAR by Erin Andrews Chiefs, замшевые ботильоны Christian Louboutin и взяла с собой клатч Judith Leiber.