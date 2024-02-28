Эксперты призвали убрать из-под кровати ряд предметов

Эксперт Тычино призвала не хранить под кроватью верхнюю одежду

Под кроватью лучше не хранить верхнюю одежду и ряд других предметов. Убрать из-под спального места некоторое имущество собственников призвала дизайнер Юлия Тычино, передают «БелНовости».

Хранить в нише под кроватью верхнюю одежду не стоит из соображений гигиены и комфорта. Также лучше убрать оттуда вещи, которые часто используются, и поместить их туда, откуда будет удобнее доставать. То же касается часто перечитываемых книг — их лучше всего расставить на открытых полках.

Эксперт не советует прятать под кровать оставшиеся после ремонта стройматериалы, так как из-за тяжелого веса такие предметы может быть сложно достать из скрытого места. Для хранения в нише не подходят и пустые коробки или ящики, поскольку использовать пространство таким образом нерационально. Кроме того, Тычино не рекомендует хранить под кроватью «воспоминания» — сувениры и фотографии.

Ранее Тычино рассказала о главных ошибках при ремонте малогабаритных квартир. По ее словам, в оформлении жилья небольшой площади лучше не использовать темные или слишком яркие цвета — они будут создавать психологическую нагрузку.