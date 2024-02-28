Раскрыт вред брюшного жира

Obesity: брюшной жир связан со снижением когнитивных функций у мужчин

Ученые Университета Ратгерса в США раскрыли потенциальный вред брюшного жира. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Obesity, отложения значительно влияют на когнитивные функции у мужчин среднего возраста с высоким риском болезни Альцгеймера.

Специалисты проанализировали данные о 204 людях среднего возраста, у которых в семье были случаи деменции. Оказалось, что у мужчин, но не у женщин, количество жира в органах брюшной полости (поджелудочной железе, печени и брюшном жире) было связано с более низким объемом мозга и снижением когнитивных функций.

Исследование бросает вызов традиционному использованию индекса массы тела (ИМТ) в качестве основного показателя оценки когнитивных рисков, связанных с ожирением. Авторы заявили, что ИМТ плохо отражает распределение жира в организме и не обязательно учитывает половые различия.

Отмечается, что результаты исследования открывают новые возможности для целенаправленных вмешательств и дальнейшего изучения половых различий при воздействии брюшного жира на здоровье мозга.