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15:03, 28 февраля 2024Мир

Фон дер Ляйен призвала ЕС тратить на оружие «больше и лучше»

AP: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала тратить на оружие «больше и лучше»
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Станы Европейского союза (ЕС) должны увеличить расходы на производство вооружений на своей территории ради защиты собственного суверенитета. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует агентство Associated Press (AP).

Чиновница призвала власти Евросоюза разработать новую стратегию оборонной промышленности, поскольку речь идет о способности европейцев «самостоятельно защищать свои интересы и ценности». Фон дер Ляйен подчеркнула, что наращивание военного производства стало «жизненно важной и экзистенциальной» необходимостью.

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«В основе должен лежать простой принцип: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски», — резюмировала чиновница.

Ранее на прошедшей в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину.

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