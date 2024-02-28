Фон дер Ляйен призвала ЕС тратить на оружие «больше и лучше»

AP: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала тратить на оружие «больше и лучше»

Станы Европейского союза (ЕС) должны увеличить расходы на производство вооружений на своей территории ради защиты собственного суверенитета. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует агентство Associated Press (AP).

Чиновница призвала власти Евросоюза разработать новую стратегию оборонной промышленности, поскольку речь идет о способности европейцев «самостоятельно защищать свои интересы и ценности». Фон дер Ляйен подчеркнула, что наращивание военного производства стало «жизненно важной и экзистенциальной» необходимостью.

«В основе должен лежать простой принцип: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски», — резюмировала чиновница.

Ранее на прошедшей в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину.